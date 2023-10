Técnico de Cuba advierte previo al partido ante Honduras: “Para perder no se trabaja y a nosotros no se nos pasa por la cabeza”

“Un partido fuerte, un equipo mundialista con muy buenos jugadores y que se ha vuelto a formar con sus mejores jugadores que tiene en el mundo”, comenzó diciendo.

Y añade: “Nosotros estamos con muchos deseos de seguir caminando en la competición y los jugadores que tenemos están contentos más allá de las ausencias, pero los que están tienen la responsabilidad de sacar la victoria para seguir en la competición y estamos ilusionados”-

Más allá que Yunielys Castillo conoce las fortalezas de la Bicolor, el DT cubano no considera que eso le cambia su idea de juego.

“La misma filosofía, nos faltan jugadores, pero los que están tienen la idea. Los equipos de nosotros son ordenados cuando no tenemos el balón y con precisiones rápidas cuando no lo tenemos, proponer, no es que nos vamos a meter atrás, no importa el rival”.

Pero lo advierte: “Sabemos el rival que nos vamos enfrentar, pero tampoco es que nos vamos a defender los 90 minutos, vamos a buscar, proponer y sacar la fortaleza de nuestros jugadores y las debilidades de ellos”.

También lanzó un dardo para los que piensan que perderán contra Honduras. “Ya hemos preparado el partido y vamos a seguir con el minuto a minuto de lo que vamos a hacer. Venimos a buscar el resultado positivo, para perder no se trabaja y a nosotros no se nos pasa por la cabeza eso”.