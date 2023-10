Amado Guevara elige su 11 para enfrentar a Cuba y responde a la indecisión de David Ruiz: “No solo es ganar, hay que ganar bien”

LA MIRADA DEL LOBO

¿Cómo están los ánimos previo al choque ante Cuba?

Los ánimos están a tope, confiando que la Selección de Honduras dé ese paso importante para tratar de asegurar una clasificación a la siguiente ronda y esperar la nueva cara. Tenemos que ganar y ganar bien.

¿Qué opinión amerita el hecho de que David Ruiz no haya atendido la convocatoria de Honduras?

Él no atendió la convocatoria, se respeta, tendrá sus motivos. Afortunadamente la Selección tiene suficiente material, sobre todo en la zona medular donde él se desempeña. Es un tema bien complejo y por hoy no voy a profundizar, es más importante lo que viene mañana. No solo es ganar, hay que ganar bien.

¿Es normal que David Ruiz tenga dudas a elegir entre Honduras o Estados Unidos?

Es un joven que tiene dudas, tuvo su primera oportunidad en la Selección, sintió el entorno, sintió lo que el aficionado hondureño transmite. Creo que es normal, el aficionado debe entender que él viene empezando su etapa, son 19 años, a esa edad no cualquiera tiene la madurez. El enfoque de los hondureños debe ser ante Cuba.

¿Qué versión podemos ver de Honduras en esta cancha neutral de República Dominicana?

Jugarán en una cancha neutral donde Honduras y Cuba. En lo personal, aunque se escuche un poco contradictorio lo que diré, me gustaría ver la versión de Honduras en Jamaica. Por ejemplo, un equipo ordenado, serio. Un equipo que utilizó el ataque directo, que eso puede hacer mucho daño a Cuba. Espero a una Honduras seria jugándose la vida. Cuba ha crecido mucho, tiene buena calidad, individualmente es un equipo fuerte. Cuba está lejos de Granada, está tres o cuatro escalones arriba, pero tampoco está al nivel de Honduras. Mañana con mucha seriedad, un equipo concentrado en sus aspectos, que lo salga a buscar, necesitamos de buscar goles que nos ubiquen en el primer lugar.

¿Qué deben ocuparle a Reinaldo Rueda este partido?

A Rueda le debe preocupar muchos aspectos, sobre todo los individuales. Cuba tiene jugadores jóvenes, pero tiene madurez. Todos juegan en Ligas de Centroamérica y Europa. Cuba cuenta con jugadores atléticos, pero, por lo demás, el profesor debe utilizar sus mejores estrategias, mi deseo es que nos regalen el triunfo, buscar el primer lugar y que nos deje en buena zona de clasificación.

¿Considera que Honduras debería utilizar un 4-4-2 por el retorno de Alberth Elis?

Ahora con eso que vi de Granada, el profesor me deja confundido. Sabemos que el profesor puede usar cualquiera de los dos sistemas y no me extrañaría que utilice el que usó de emergencia ante Guatemala, aunque muy poco lo creo, Honduras necesita ganar y por ahí lo veo difícil. En lo personal, por la visita y la calidad de los jugadores, me inclinaría por el 4-4-2 que a él le gusta y le funciona.

En esa línea, ¿cuál sería el 11 titular en la zona baja, Edrick Menjívar, Andy Nájar, Denil Maldonado, Devron García y Riky Zapata?

En la lateral izquierda también podría usar a Luis Vega contrarrestando los contraataques que pueda hacerle Cuba y pensar en el juego área. En esa línea me gusta los primeros tres. Y me inclino más por Luis Vega, en el juego aéreo es más fuerte y porque es de visita.