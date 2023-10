Yaudel Lahera lo revela: La ventaja de Honduras ante Cuba y qué fue de su vida; “En el fútbol puede pasar cualquier cosa”

El jugador de 32 años de edad advirtió que si la Bicolor no toma el partido con la responsabilidad necesaria podrían ser sorprendidos por los locales, declaró que ha observado una evolución notable en su selección y reveló con quienes de sus compatriotas ha hablado sobre el juego.

¿Qué ha sido de ti luego de tu paso por el fútbol nacional?

Ya estoy en perfectas condiciones. Salí de allá con una grave lesión de tendones. Fue un proceso delicado, pero fui recuperándome de mejor manera mes a mes. Este torneo no jugué por tema de documentos, en Cuba los pasaportes se demoran mucho en salir; sin embargo, aproveché este tiempo para fortalecerme.

¿Volverías a Honduras o hay más opciones?

Hay otras opciones, pero siempre estoy abierto a todas las posibilidades y elegir la mejor para mí y mi familia. Honduras es un país al que le tengo mucho cariño.

¿Cómo catalogarías tu paso por los diferentes equipos en que estuviste en Liga Nacional?

Fue muy bonito. Llegué a Marathón y fueron unos años fenomenales, ahí fui campeón de liga y de Copa Presidente. Tengo la dicha de haber llegado al club, tenían muchos años de no haber sido campeones y en mi periodo se cambió eso. En Honduras Progreso fue muy corto y terminé en Victoria donde tuvimos buenos torneos y mi relación con todos allá estuvo muy bien.

¿Cómo visualizas los compromisos que se vienen entre Cuba y Honduras?

Va ser un partido muy importante para las dos selecciones. Los dos equipos tienen nuevos procesos están en ese cambio. Obviamente Honduras tiene jugadores muy talentosos y con experiencia. La verdad que la selección cubana también está necesitada de esos puntos y han evolucionado con pasos pequeños.

¿Qué tan marcada está la evolución de Cuba?

Me refiero a una evolución de que hoy pueden llevar a jugadores de ligas importantes, algo que antes no se podía hacer. Eso sí, no todos pueden hacerlo, esto pasa por un filtro, pero se dio un paso, al menos.

LEA TAMBIÉN: ¿Cómo Honduras puede evitar a Estados Unidos o México en cuartos de final de la Liga de Naciones? El boleto a la Copa América estará en juego

¿Miras que mañana pueda haber alguna sorpresa de los cubanos ante Honduras?

En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Honduras no se puede confiar porque una individualidad los puede dañar. Hay jugadores interesantes como Luis Paradela del Saprissa o Yasnier Matos de Municipal. Si Honduras da espacio puede marcar una diferencia. Nunca deben confiarse.

¿Cuáles son el punto fuerte de Cuba?

Siempre los jugadores cubanos estamos preparados muy bien físicamente. Desde que entramos nos marcan muy bien, esa idea si no podemos tener mucho la pelota hay que usar el físico. Eso sí con el nuevo entrenador van a intentar tener la pelota.