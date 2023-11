“Honduras no existe, México debe ganar el boleto a la Copa América, y si no, Concacaf se encargará”

Los combinados de Honduras y México se medirán el viernes 17 y martes de 21 de noviembre en busca el acceso directo al máximo torneo continental. Cualquier resultado que no sea triunfo para los aztecas, será un fracaso.

El periodista mexicano David Faitelson considera que el Tricolor está obligado a vencer a los catrachos porque simplemente “Honduras no existe” en términos futbolísticos.

“Llame a quien llame Jaime Lozano, México debe ganar el boleto a Copa América... ¡Por Dios! Si Honduras no existe...”, escribió Faitelson en su cuenta de ‘X’.

VER: MÉXICO CONVOCA A TODAS SUS ESTRELLAS ANTE HONDURAS

Fiel a su estilo, el ahora analista de Televisa dejó un controversial mensaje donde insinua una posible ‘ayudita’ de Concacaf al cuadro azteca si fracasan en su camino al torneo de Conmebol, pues sin México, “no hay Copa América”.

“Y no seamos tan ‘inocentes’. Si México no se clasifica a la Copa América, NO hay Copa América... Y en caso de que el equipo de Lozano se atore, ya la Concacaf se encargará del tema”, disparó Faitelson.