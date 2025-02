SUS PALABRAS

La celebración de Honduras tras clasificar al Mundial Sub-17

Tiene para mucho, la Federación no puede decir que no hay, lo importante va a ser seguir en este camino, que no sea ni la última vez de estas clasificaciones. En el estadio había gente, es bonito porque por la emoción se llena, eso hay que darle mérito.

Varios jugadores de afuera fueron convocados, ¿qué tan importante es darle el salto de calidad a los jugadores de afuera a los nacionales?

No es tanto la importancia que le puede dar a los muchachos de afuera, sino que es te marca la distancia en que tenés a otros muchachos, eso es un plus, no te vienen a quitar el puesto. Esto quiere decir que los muchachos convocados de afuera vinieron a ayudar a este grupo que estaba conformando, estamos felices.