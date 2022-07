Demasiado castigo con la misma dosis: así fueron las primeras dos anotaciones de Estados Unidos ante Honduras

En menos de 22 minutos la Selección de Estados Unidos castigó a Honduras con la misma dosis en dos ocasiones para adelantarse en el marcador sobre el césped del Estadio Morazán en la semifinal del Premundial de Concacaf Sub 20.

Ambas jugadas iniciaron desde la banda derecha y la defensa catracha poco hizo para evitarlo.

La primera de ellas se produjo en el minuto 2’ tras una jugada a balón parado que terminó desviando Paxten Aaronson dentro del área.

La segunda cayó en el 22 luego de una asistencia del lateral derecho Mauricio Cuevas quien subió al ataque y encontró espacio para realizar el centro.