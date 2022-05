El contundente mensaje de Diego Vázquez a sus críticos tras su llegada a la Selección de Honduras: “Ni siquiera yo me quiero tanto”

El nombramiento de Vázquez Castro como timonel de la Bicolor no fue del agrado de todos los aficionados catrachos. A pesar de eso, Diego Martín les envió un contundente mensaje.

“Déjame enviar un mensaje de positivismo porque la Selección es de todos, a todos los que me apoyan “gracias” y a los que no me apoyan también los entiendo porque ni siquiera yo me quiero tanto a mí mismo como para pretender que todos me quieran”.

Isabel Zambrano sobre el nombramiento de Diego Vázquez a la Selección de Honduras

Y agregó: “Uno a veces no se quiere ni uno mismo, hace un montón de cosas y se pregunta ‘¿para qué las hice?’, entonces esperemos que nos vaya bien. Te puedo asegurar que con honestidad este cuerpo técnico va a dejar todo lo que tiene para que Honduras gane y clasifique a la Copa Oro”.

Honduras inicia la Liga de Naciones el próximo 03, 06 y 13 de junio ante Curazao y Canadá. Según adelantó el propio Vázquez, existe la posibilidad que dispute algunos encuentros amistosos en el segundo semestre del año.