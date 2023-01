“Diego Vázquez está contratado hasta la Copa Oro, después se tomará una decisión de quién será el técnico en la eliminatoria”

Eso sí, con eso no quiere decir que el entrenador ex Motagua no continuará en su cargo luego de la justa de selecciones que organiza Concacaf. Al final de él dependerá si se le renueva el ligamen o no.

“Diego Vázquez está trabajando bien, ha hecho buenos partidos y está formando una selección, hay muchos jugadores nuevos y se está conformando la selección que nos llevará al Mundial del 2026. Se sigue observando su trabajo”, enfatizó.

“Esperemos que este partido amistoso que tendremos y el juego ante Canadá lo pueda resolver, así como los buenos resultados que sacó ante Arabia Saudita y contra Qatar. Viene trabajando bien, tiene su oportunidad y todos lo tenemos que apoyar”, concluyó diciendo.