Diego Vázquez en entrevista con ESPN sobre todo lo que ocurrió con el Municipal: ‘‘Falté a mi palabra; ya tenía la valija lista’’

‘‘Es verídico que había dicho que sí, falté a mi palabra por una ilusión que uno tiene desde niño y por lo que se presentó ahora. No fue algo de mala intención o de faltarle el respeto a Municipal ni a la gente de Guatemala. Sé que la gente que es de fútbol me va a saber entender. A veces suceden situaciones de esta manera y por eso tuve que hacerlo así. En ningún momento tuve mala intención de actuar para con nadie”, añadió Vázquez .

El argentino dijo que mantuvo una plática con el presidente del equipo guatemalteco, Gerardo Villa, y aseguró que no había recibido ninguna oferta de la Fenafuth cuando estaban ultimando el acuerdo verbal.

La reacción de la prensa porque Diego Vázquez dejó ‘plantado’ al Municipal

“Sé que quizás esté cerrando una puerta con la gente de Municipal a la cual le tengo cariño en este tiempo que iba a ir, estuve viendo las redes sociales y todo... y sucedió de esa manera. Lo que pasa es que en el fútbol no sabemos si las oportunidades se vuelven a dar. Tener un año con una selección que vamos jugar Copa Oro y torneos internacionales, no sé si vuelva a pasar. Muchas veces nosotros en el fútbol decimos que el tren pasa solo una vez, si lo dejas pasar...’’, explicó Diego.

Y añadió: “Por eso pusimos todo en la balanza, pero en ningún momento la opción era quedar mal con Municipal. Cuando le dije sí a Municipal, no tenía esta oferta (de Fenafuth) y se lo dije muy bien Gerardo Villa. La oferta apareció ahora, antes de viajar, por eso se lo manifesté. Si lo hubiese tenido antes, lo hubiera hablado con él. Esa fue mi irresponsabilidad porque era lo único y mejor que tenía. Quería asumir el reto de estar en un grande de Guatemala’’.

Se alistaba para dejar Honduras

Vázquez reveló que todo estaba preparado para viajar a tierras chapinas: ‘‘De hecho ya tenía la valija lista para ir Guatemala. El cambio de mi decisión fue por eso. Una vez de jugador también lo viví, tenía ofertas de dos equipos, casi similares y al final uno tiene que decidir’’.

Para cerrar, el sudamericano comentó que su cambió de decisión no fue por lo económico. “Las decisiones no las baso en eso. Es más que nada la ilusión y la gente que me eligió también es la gente que ha estado conmigo en Honduras durante estos 25 años. Pasa más por ese lado y el deseo de mi cuerpo técnico que lo hablé con ellos. Es un cúmulo de detalles que se dio post partido ante Canadá y fueron sucediendo. No tiene que ver con lo económico porque Municipal en su oferta era muy buena, era un equipo grande y en eso no tengo nada que decir”.