El entrenador de la Sub-20, Luis Alvarado, buscará evitar lo que hizo Haaland en Polonia 2019, ¿hay traumas o fantasmas?

El estratega de la Selección Nacional Sub -20 de Honduras , Luis Alvarado , habló sobre como se está preparando el equipo tumbo al Mundial Sub - 20 de Indonesia 2023 que se jugará entre los meses de mayo y junio.

Sí, la intención es seguir trabajando con Valerio, también es cierto que hay un a cuestión legal que no deja de ser importante. Si hoy comienzan el mundial Valerio y David Ruiz no podrían disputar el mundial porque no tienen pasaporte hondureño. ¿Qué pasa con Valerio? Él se le consiguió una cita en la embajada para este miércoles, pero él no pudo asistir porque tenía entrenamiento con el club debido a que ha sido tomado en cuenta para los juegos de Europa League, ha estado en lista con ellos.

¿Hay algún jugador referente en la Sub-20?

Pues todos se los han ganado a pulso, jugadores totalmente desconocidos, de la nada aparecieron y ahora ya son conocidos. Tanto por lo que hicieron en en premundial como lo hacen con sus equipos. No me atrevo a decir nombres porque es una edad sensible, en la que les llaman joyas, perlas, diamantes, zafiros y pierden el piso y no llegan al mundial. Es más la historia de jóvenes talentos que se pierden en el camino que los que realmente llegan a Selección Mayor.

¿Hay reglamento dentro de la Selección?

Sí, una es que se le respeta el trabajo y rendimiento a todos sin importar de qué categoría y equipo vienen. El que mejor anda, es que jugará y ello saben que todos son importantes, pero ninguno es indispensable por lo tanto hay que ganarse el puesto y sudar la camisa y es un valor que se le inculca para que se vea reflejado en selecciones mayores.

¿Qué es lo principal que deben de hacer estos jóvenes?

Lo más importante para ellos, es jugar. Lastimosamente algunos sabemos que cada equipo tiene sus peculiaridades porque unos pelean títulos y otros descenso. Lo importante es jugar y sino juegan en primera, que lo hagan en reservas especiales o en segunda división. Un jugador que este en la banca todo el torneo, es imposible que pueda ir a competir a un torneo de esta magnitud como lo es Mundial.

¿Qué es lo que más le gusta de esta sub-20?

Es el trabajo en equipo. Ellos han hecho una familia y convivencia, ellos mismo saben que nadie les ha regalado nada. Se puede perder un partido , pero no han dejado intentarlo en alguno de ellos y eso nos hace fuertes y los que se van sumando van adquiriendo ese estilo de vida de ellos.

¿Qué no le gusta?

Me preocupa que no tengan la regularidad que nosotros quisiéramos. Ahorita hay una brecha bien larga para llegar al mundial y varios jugadores no han tenido la participación que nosotros quisiéramos y no sabemos si les va ajustar.

Una palabra, ¿cuál es el objetivo de esta selección?

Competir. Honduras a nivel de sub 20, está es nuestra novena participación y nunca hemos pasado de fase de grupos y esperamos competir para alcanzar ese cuarto partido que sería histórico.

¿Hay fantasma o trauma sobre la goleada que nos hizo Noruega con anotaciones de Erling Haaland?

Es normal que siempre que se nombre un mundial Sub 20, va a aparecer esa historia. Ahora Haaland sigue demostrando que eso no fue casualidad y que no es un jugador normal, sino un jugador élite. Nosotros apuntamos a eso con los jóvenes que hay que prepararse mucho porque en este tipo de mundiales, surgen ese tipo de estrellas y hay que estar listos para competir y que no vuelva a pasar.

Yo les digo a los jugadores que se acerquen a sus compañeros de equipo que estuvieron en ese Mundial y les pregunten no en formal de burla. ¿Qué dejaron de hacer?¿ qué podemos hacer nosotros para que no nos pase eso?. Es una experiencia que no queremos que vuelva a pasar.

Mensaje a la afición.

Apoyemos a todas las selecciones, no hay que dejar pasar por alto que Honduras fue campeón de UNCAF en la Sub 17 y estamos esperando que se clasifique en el pre mundial que se avecina. Apoyemos a éstos jóvenes y los sueños que tienen para ser futbolistas. Honduras tiene mucho talento y cualidades y juntos podemos hacer cosas importantes, finalizó el entrenador de la selección sub-20, Luis Alvarado.