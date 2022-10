Rubilio Castillo quiere jugar el próximo torneo con Motagua pero no le dan respuesta a su petición

La demanda falló a favor de los asiáticos y al no haber pago, FIFA suspendió al jugador centroamericano por nueve meses cuando este tenía un contrato firmado con el Deportivo Pasto de la primera división de Colombia.

Sin embargo, a pesar del trago amargo que trata de digerir el jugador, eso no lo apaga y lo hace ser más fuerte cada día. El estar fuera de competencia lo ha llevado realizar labores sociales en diferentes instituciones del país.

Rubilio Castillo (30 años) no pasa un buen momento en su carrera deportiva. Al goleador hondureño le ha tocado bregar con una serie de dificultades bastante pesadas que lo han alejado de las canchas.

El conflicto de Rubilio Castillo con el club chino surgió porque el delantero firmó un precontrato de trabajo por dos años (2019 hasta diciembre de 2021), pero el jugador no pasó las pruebas y no quiso regresar para una nueva evaluación.

De hecho, Rubilio Castillo estuvo por un tiempo entrenando con las águilas para mantenerse bien físicamente y ahí pudo hablar con la directiva para ver si el club le ayuda a solventar el impasse y poder regresar al nido y por ende a la actividad futbolística.

No obstante el jugador, que se ha convertido en el máximo goleador histórico del equipo en Liga Nacional con 99 tantos, no ha recibido respuesta de parte de la dirigencia azul y de no tenerla en los próximos días comenzará a escuchar a otros clubes que requieran de sus servicios y le solventen su problema para volver.

El pago que Rubilio Castillo tiene que realizar es de 100 mil dólares, suma que, de acuerdo a lo conocido por DIEZ, un equipo está dispuesto a ejecutar, pero el jugador está a la espera del elenco azul porque les ha dado prioridad.

Siendo así el primer gran trabajo que Emilio Izaguirre tenga en la dirección deportiva del Motagua. Evaluar el tema de Rubilio Castillo, un jugador que la afición lo pide a gritos pero sabiendo de antemano que la institución tendría que desembolsar una importante cantidad de dinero para habilitarlo.