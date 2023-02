Emilio Umanzor, bimundialista con Honduras lo revela: el consejo a Israel Canales, la decisión de Keyrol Figueroa y el aporte de las joyitas a la Bicolor

La verdad, me gusta la colectividad y que están disfrutando con responsabilidad, las variantes en acciones a balón parado le dejan a uno ese indicativo. Y también que hay un aporte significativo del cuerpo técnico en el día a día. Roberto Osorto es un muchachito que lo conozco muy bien y sé de lo que es capaz, tengo cuatro años de tenerlo y me atrevo a decir que no se ha visto su mejor versión. Tiene conocimiento del juego y las consignas de cada uno de los momentos, personalidad, visión, inventiva, determinación y liderazgo, no estoy exagerando en este comentario se lo aseguro. Es un muchacho que ya cuenta con 27 partidos en Liga de Ascenso y asumiendo responsabilidades, en varios partidos no tuvo participación por decisión técnica, pero pensando en darle la mejor gestión en lo personal y deportivo.

¿Qué valoración tiene sobre el nivel futbolístico y la decisión de Keyrol Figueroa por jugar con Estados Unidos?

No me sorprende y me alegra de gran manera, es un joven con mucho talento y que tiene la oportunidad de crecer mucho porque está en una institución que no me cabe la menor duda que le va a saber gestionar su proceso, es un muchacho que hace un año fue promovido a la categoría Sub-18 de Liverpool aún siendo categoría U16, esto habla del potencial que visualiza la institución en él y proyecto que le pueden gestionar en su carrera deportista.

A esto hay que sumarle que su entorno familiar está muy claro y definido cómo van a llevarlo, tienen paciencia y confían en la gestión del club para su hijo. Maynor ha sido siempre una persona muy humilde y muy centrado. Desde que lo conocí y lo traté en selección Sub 23, nunca me di cuenta que perdió el piso, ni en lo personal y deportivo, sé también por parte de él (Maynor) que ellos querían que Keyrol jugara con Honduras, igualmente Keyrol ese era su deseo, pero los padres tuvieron la sapiencia de darle a él su tiempo y que él tomara la decisión (mientras esperaban una invitación de Honduras). Al final fue Estados Unidos que actuó y él se decidió por ellos, pero no quiere decir que en un futuro él no pueda defender los colores de la H, pero cada día se alejan esas posibilidades porque Keylor tiene las tres opciones (Honduras-Inglaterra-USA).. Gracias a Dios, por Keylor, su familia y Honduras es un hijo con sangre de catracho que también busca como muchos mejores oportunidades.