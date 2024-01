¿Es el reemplazo ideal del Choco Lozano? Douglas Martínez envía mensaje a su críticos previo al partido ante Islandia

La Selección Nacional de Honduras se medirá el próximo miércoles a las 7:00 p.m a la selección europea Islandia en partido amistoso que se jugará en el DRV PNK de Miami, Florida. En la previa del partido, el delantero de la Bicolor Douglas Martínez atendió a los medios de comunicación para mandar un mensaje a los que critican su convocatoria y revela como se ha estado preparando físicamente antes de iniciar la temporada con su equipo.

El atacante explicó que su objetivo es Islandia, pero que están pensado en Costa Rica, duelo que definirá el último clasificado a la Copa América 2024.

PALABRAS DE DOUGLAS MARTÍNEZ

Regreso a la H Muy contento de estar acá en la Selección, siempre será un orgullo representar a nuestros país. El único legionario La mayoría de la que está acá ya ha jugado en la Selección y no me siento que venga de afuera y me siento normal como desde la Sub-20. Mi objetivo es que siempre el cuerpo técnico me tome en cuenta en la Selección.

Ausencia de Choco en marzo Si hay que aprovechar esa oportunidad y cualquier compañero que esté en esa posición tendrá que defender a la bandera de la mejor manera. ¿Qué provecho le sacas a este llamado? La verdad que mucho porque he estado en mi pueblo trabajando por si pasaba este llamado y me he mantenido físicamente bien y estar listo para la pretemporada con el pie derecho en mi equipo.