$!Exjugadores de Canadá hablan del 8-1 ante Honduras: “Fue como si 40 mil aficionados se nos vinieran en estampida”

“Los primeros cinco minutos, las cosas podrían haber sido muy diferentes para nosotros... Incluso ahora, realmente no puedo identificar lo que sucedió. Simplemente fue de mal en peor”, agregó.

Las selecciones de Honduras y Canadá se medirán este jueves en el estadio Olímpico en el primer encuentro de esta triple fecha eliminatoria de Concacaf y desde el país del norte no olvidan lo que vivieron en 2012.

“Entramos al vestidor en el medio tiempo, y estamos abajo 4-0. Recuerdo que estaba muy tranquilo y me levanté y dije: “Vamos, muchachos. Vamos, salgamos de esto”. Y recibí algunas miradas divertidas, como “Vamos, hombre. Siéntate”, dijo Dunfield, riéndose al recordarlo.

“No hay otra manera de describirlo que decir que quería que el suelo se abriera y me tragara. A medida que entraba cada gol, simplemente pensaba que no podía ser real. Quería salir del campo, solo quería despertar porque eso no podía ser real. Eso es lo que pasó por mi mente”.

Canadá respondió con gol de Iain Hume, pero Carlo Costly y Jerry Begtson terminaron de sellar la goleada.

Esto trajo al siguiente día la renuncia del entrenador Stephen Hart al día siguiente y Edgar recuerda que el viaja de regreso a casa fue inquietantemente silencioso.

“No se dijo mucho. Nadie sabía qué decir”, Dijo Edgar. Dunfield por su parte cerró que “Éramos como zombis en el aeropuerto. Simplemente caminamos aturdidos. Era como si todos estuviéramos esperando despertar. Esa es la mejor manera en que puedo describirlo”.