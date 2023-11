Faitelson estalla en TUDN luego del Honduras-México: “Algunos futbolistas son unos auténticos sinvergüenzas”

La bochornosa caída del ‘Tri’ hizo estallar a David Faitelson, que durante la transmisión en ‘Línea de 4’ de TUDN aseguró que a los dirigidos por Jaime Lozano no les gusta la crítica y los tachó de “sinvergüenzas” por el nivel mostrado frente a los catrachos.

Aunque no señaló nombres, sí dijo que algunos futbolistas siempre quieren que se hable muy bien de ellos cuando ganan. Sin embargo, se molestan y no dan la cara cuando son humillados en el campo, pues lo único que les interesa es el dinero.

“Lo voy a decir claramente: me parece que algunos futbolistas mexicanos son unos auténticos sinvergüenzas. No les gusta la crítica, no se comprometen en la cancha de juego, les gusta que siempre estén hablando bien de ellos, les gusta ganar buena plata y nada más”, arremetió Faitelson.