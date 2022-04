Héctor Vargas responde a las críticas de Carlos Pavón y dejó en evidencia su capacidad como entrenador

“Su soberbia, sus actos de indisciplina porque ya había ganado todo, se creía el Mourinho. Así como a él también le ha pasado a Héctor Vargas, han hecho méritos, pero las actitudes es lo más importante, no se pueden creer más que los demás”.

Ante estas declaraciones, Vargas fue consultado sobre las negativas palabras que tiene Pavón sobre él y ha dejado en evidencia la capacidad que tuvo como entrenador el exgoleador cuando le tocó estar en Marathón y Vida de donde tuvo pasos fugaces.

“Lo de Carlos como futbolista no lo vamos a cuestionar igual que a Maradona tampoco lo vamos a criticar, ahora la carrera como entrenador no le ha ido tan bien. No sé si todavía tiene rencor porque una vez le ganamos 7-1 con Olimpia y él puso a Javier Portillo como lateral derecho, entonces no coincide su formación como futbolista que como entrenador y de hecho que ahora tiene que competir con ustedes que son periodistas”, expresó en el programa Cinco Deportivo.