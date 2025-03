El motivo por el que Honduras vs Bermudas se jugará a puertas cerradas por la vuelta del repechaje a Copa Oro

La razón por la que este partido no será apto para el público, es porque Concacaf sancionó a la Federación de Fútbol de Honduras por el brutal botellazo contra Javier Aguirre en el Honduras vs México por la ida de cuartos de final de Nations League.

El juego de vuelta por el repechaje a Copa Oro entre Honduras vs Bermudas está a la vuelta de la esquina, pero conocemos con anticipación que existen malas noticias para los aficionados catrachos que querían apoyar a "La H".

Esta botella lanzada por parte de un aficionado no identificado traspasó fronteras, FIFA reaccionó y Concacaf no dudó en castigar a la Bicolor Hondureña que no tendrá el incondicional apoyo de los aficionados.

“El Comité Disciplinario de Concacaf sancionó a la Federación Hondureña de Fútbol por no implementar medidas adecuadas de seguridad en el estadio durante su partido de cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2024/25 contra México el viernes 15 de noviembre de 2024”, inició indicando la Concacaf.

Seguidamente mencionaron que se analizó el caso y solamente se castigará con un partido.