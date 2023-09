Honduras somete a Granada en la serie particular; la ‘H’ ya los goleó con Reinaldo Rueda en el banquillo

Honduras se alista para encarar su segundo compromiso por la Nations League de la Concacaf, que es clasificatoria a la Copa Oro y Copa América. El rival de turno es Granada.

El duelo entre centroamericanos y caribeños es el martes a las 8:10 pm de la noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa, partido que será el cuatro entre sí.

La selección hondureña no sabe lo que es otro resultado contra los granadinos que no sea el triunfo. La ‘H’ ha derrotado en los tres anteriores partidos al equipo de Jamal Charles, delantero ex del Vida, Real España y Real Sociedad.