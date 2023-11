Jaime Lozano advierte previo al duelo de vuelta ante Honduras: “El resultado es clasificar a la Copa América”

Los aztecas no solo urgen de ganar, sino que deben superar la desventaja de 2-0 en la ida si desean lograr el pase al Final Four y a la próxima Copa América 2024.

Jaime Lozano, técnico de los aztecas fue muy directo en sus apreciaciones previo a este duelo en casa, donde esperar sellar el boleto

“Dejamos muchas cosas que hacer en honduras, no es la primera vez que nos enfrentemos a una situación así, hemos hablado mucho de lo que proyectemos”, indicó.

Sobre la baja de Memo Ochoa: “No me gusta depender de uno o dos jugadores, no me gusta. Malagón cada fin de semana tiene la posibilidad de atajar en un equipo importante y ha hecho una temporada buenísima, lo conocemos y ha crecido muchísimo”.

Además destacó que: “Ahora tampoco no es que no valemos nada, hay alternativas y con este escenario busco quien se comporta mejor, buscaremos tomar la mejor decisión, como equipo somos muy fuertes”.

Sobre las exigencias que tiene por lavar la mala imagen mostrada en Honduras: “Me contratan para dar resultados y el resultado es clasificar a la Copa América”.

En cuanto a la presión que tiene si las cosas no se logran ante Honduras: “Si tenemos proceso y hacemos cosas distintas me parece que los resultados serán distintos. A mí me toca dar resultados, pero no pienso mucho en eso (posible cese)”.

Y agregó: “Que disfruten el partido y nosotros haremos lo que nos toca; hacerlo muy bien qué es lo que más queremos desde que acabó el partido en Honduras, todos queremos regresar al Azteca y darle una alegría a toda la gente que confía en la Selección”.