Javier Portillo y su fuerte crítica a ‘Bolillo’ Gómez por convocatoria de la ‘H’: “Motagua no está para ser la base de la selección”

La convocatoria de siete futbolistas de Motagua para el cierre de la octagonal de Concacaf con la Selección de Honduras, no gustó al experimentado defensor Javier Portillo, quien lanzó una fuerte crítica porque considera que Olimpia debe ser la base por el buen momento de su plantilla.

En entrevista a Mi Pasión HN, el lateral izquierdo merengue se refirió a este tema tras finalizar el encuentro ante Marathón de cual salió lesionado.

“En el fútbol hondureño hay cosas que no agradan. - ¿Qué cosas? -, como que nos llamen dos jugadores a la selección, cuando somos el equipo que mejor representa al país. Olimpia tiene que ser la base, lo que está a la vista no necesita anteojos”, comenzó diciendo.

Motagua actualmente marcha en la quinta posición con 15 puntos, además suma tres partidos consecutivos sin ganar, a diferencia de Real España que obtuvo cinco llamados, pero lleva una racha de seis partidos ganados.

“Pulgarcito” hizo referencia a ello y defendió a compañeros como Jorge Álvarez, José García, José Mario Pinto, entre otros que considera que perfectamente pudiesen formar parte de la nómina.

“Como olimpista no veo por dónde solo podamos tener dos jugadores. Es difícil, hay que respetar a los demás compañeros, pero no está Motagua para ser la base de la Selección, esa es la realidad, los resultados lo dicen, acá están los mejores jugadores de Honduras y no los toman en cuenta, no hablo por mí, sino por los demás”, soltó.