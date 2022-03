Bolillo Gómez sobre su futuro en la Selección: “Yo tengo contrato hasta 2026, esta eliminatoria no es problema mío”

“Con alguno de ellos he hablado y hemos conversado sobre que sus equipos están disputando descenso. Los directivos de otros me han pedido que están jugando cosas importantes. Y bueno, a la vez aprovecho yo para poner a la gente joven”.

¿Le podemos ganar a México?

“Sí, aquí se le ha ganado a México. El fútbol ahora está muy parejo, hay que armarlo bien, tener una buena nómina y tener un buen día. Es un equipo grande”.

¿Es consciente que si no gana un partido en la ventana, se analizaría su futuro y podría salir de la Selección?

“No, no. No tengo que ver. Llevo aquí desde octubre, el problema de la Selección viene desde hace dos eliminatorias, no lo voy a cargar yo. Yo tengo un contrato, no sé qué habrán dicho. Yo por eso le dije (al presidente Jorge Salomón) que no haría un contrato por esta eliminatoria, sino hasta 2026 porque miraba que la situación va muy grave y viene de mucho tiempo atrás.

¿Si no gana, corre riesgo su futuro?

“Pues no sé, el problema mío no es esta eliminatoria, es hasta 2026”.