Jerry Bengston: “México era más fuerte y contundente; antes jugar en el Azteca era difícil, ahora se ve fácil”

La escuadra mexicana llegó a San Pedro Sula con la misión de ganar y sellar su pase al Mundial de Qatar 2022, pero no será tan fácil, pues el delantero de 34 años, protagonista del Aztecazo en 2013, considera que loa calidad del Tricolor en el ataque ha bajado.

“Con México no hay que dar ventajas, es un partido muy disputado, concentración, Una oportunidad de gol que queda y hay que aprovecharla, porque es muy difícil, y hay que estar concentrados y cuando haya una oportunidad poder meterla porque son partidos muy complicados”, comentó.

“No sé qué pueda pasar, México tiene grandes jugadores y no sé por qué está pasando eso, porque se está siendo difícil, está bien ubicado en la tabla, pero otras veces eran más fuertes, más contundentes, ahora veo que los partidos se les están haciendo difíciles en el Azteca, no sé qué es lo que está pasando”, comentó el atacante del Olimpia , que agregó.

Respecto a la situación que atraviesa Honduras en la eliminatoria, donde es último con cuatro puntos y sin ningún triunfo tras 12 partidos, Bengtson considerá que los catrachos perdieron la confianza luego de que no se consiguieran los resultados.

“Honduras siempre ha estado ahí, peleando en el tercer puesto, por ahí estaba ubicado en una mala posición, pero eso es por los resultados, cuando no se dan se pierde la confianza, Honduras llegó a una racha donde no podía ganar, o si no empataban y era muy difícil, se va perdiendo la confianza, por eso se le hizo muy difícil y sin ir al mundial, tiene que trabajar mucho en eso para la siguiente eliminatoria”, aseguró.

¿Es para Jerry la peor eliminatoria de Honduras en la historia?

“No podría decir eso, solo que no sé qué está pasando, tiene grandes jugadores y no sé la verdad porque están pasando eso que se les hace difícil”, considera Bengtson.

Para finalizar, el mundialista hondureño no dejó pasar la oportunidad para recordar el triunfo del 6 de septiembre del 2013 en el Coloso de Santa Úrsula, donde “antes era difícil jugar”.

“Antes jugar contra México en el Azteca era muy difícil, pero ahora se está viendo como muy fácil, no sé qué está pasando, le han sacado muchos resultados a México, en este partido íbamos perdiendo y en el segundo tiempo se hizo un mejor partido. Logré empatar el juego y después a los 2 minutos llegó el segundo gol de (Carlo) Costly y tuvimos mejor manejo de partido. El partido fue muy lindo, el estadio estaba a reventar, no se escuchaba nada y jugar ahí en el Azteca y ganar ese partido fue algo muy lindo”, culminó el goleador del Olimpia, última vez seleccionado nacional en julio del 2021.