Jorge Salomón revela si Honduras jugará en el Estadio Morazán y la polémica con selección rival de la eliminatoria

Al presidente de la FFF se le consultó sobre la polémica en su grupo eliminatorio ya que se especula que la selección de Islas Caimán no viajará para su compromiso del martes ante Cuba y por ende le regalarán tres puntos al rival de Honduras.

“No quiero dar opiniones porque no sé los detalles de este tema, es algo que maneja FIFA, no sé si Caimán se presentará al final o moverán la sede del partido. Es una lástima que se de una cosa de esas, no estamos de acuerdo, pero no está en nuestro control”, dijo en primera instancia.

Salomón advirtió que “Caimán podría ser sancionada, FIFA es estricta y ellos tomarán su decisión”.