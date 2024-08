Secretario de la FFH responde al fracaso de la Sub-20, confirma la sede de Honduras en Nations League y habla del caso Sacaza

Para nosotros es mejor enfrentar a rivales difíciles, potentes, porque eso ayuda a la Selección a crecer. Si nosotros encontramos un camino fácil, con selecciones que no están bien rankeadas, al final eso puede pasar factura, para nosotros es importante tener roce con jugadores potentes, en este caso Jamaica no solo es potencia en el caribe, también en Concacaf, es un sistema que tiene Concacaf de sorteo, rival que nos toque es bienvenido.

El camino no es un camino de rosas a una clasificación a un Mundial, pero estamos seguros que los jugadores están comprometidos, tenemos un cuerpo técnico comprometido, ustedes lo vieron, el profesor Rueda se reunió con Nayrobi Vargas, hicieron gestiones con otros jugadores en Europa, aprovechó una capacitación que tenía en Alemania para trabajar, todo eso viene, vamos a seguir apoyando al fútbol menor, esperemos que dé sus frutos cuanto antes, todos queremos resultados, pero a veces las cosas no se dan, por parte de la Federación no le falta nada a ninguna selección. Logística, entrenamientos, entrenadores, absolutamente todo se le da a las selecciones, solo nos toca esperar los resultados.

Eso es un tema que está manejando el TNAF, me quiero reservar el comentario porque he visto un comunicado del Vida que prefieren que los miembros del TNAF digan lo que pasó realmente en la sesión de ayer. El TNAF se tiene que pronunciar ante el comunicado que sacó el Vida.

Sí, pero no vamos a quedar fuera de Copa Oro, tengamos la confianza en la Selección Nacional. Como les digo, si los rivales son fuertes, tenemos que jugar con ellos, de nada sirve meterle 6-1 a Bermudas si no jugamos contra rivales.

No, de hecho se han hecho, el tema es que los jugadores tienen un descanso, lo otro es que tienen su pretemporada, pero el seguimiento se les da, nosotros recibimos un informe del cuerpo técnico todo los meses y ahí está el trabajo, el trabajo no solo es en cancha.

El fracaso de la Sub-20

Obviamente es un golpe duro, no solo de la FFH, sino de los propios jugadores, el equipo venía jugando bien, a los rivales hay que verlos por iguales, Cuba era el rival más accesible, en teoría, al final no se pudo lograr, se falló un penal, esta camada de jugadores es buena, tenemos muchos jugadores en Europa que seguramente aportarán a la Selección.

¿Qué opina del quinto extranjero, por qué aceptó la FFH? ¿Y los jugadores Sub-20 en Liga Nacional?

Eso no depende de la Federación, el Sub-20 lo tienen que meter los clubes de la Liga Nacional, los clubes de la Liga Nacional tienen que entender que, si no le dan oportunidad a los jóvenes, no van a poder jugadores, no van a poder financiar a sus equipos, pero hay que darle oportunidad a los jugadores, siento que al jugador joven deben darle más oportunidad.

Lo del quinto extranjero fue una decisión del Comité Ejecutivo, es transitorio, vamos a ver qué pasa.