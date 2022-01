$!Julián De Guzmán relata las amargas visitas a Honduras y Centroamérica: “Hay armas por doquier, debés averiguar cómo sobrevivir”

“Cada vez que alguien dice algo sobre Honduras , Panamá , El Salvador o Costa Rica, mi reloj (inteligente) me indica que debo respirar, respirar profundo, porque definitivamente, me duele mucho.

Cuando estabamos en el hotel en Panamá, relajándonos, la gente se encontraba afuera cantando, quemando pirotecnia, poniendo música hasta las dos de la madrugada y te preguntas, ¿cómo evitas esto? Protección auditiva, de verdad, tampones de odios. Y todo esto pasa antes de llegar al estadio.

Cuando era joven y miraba por televisión los partidos de Canadá en Centroamérica, observaba el ambiente y el rostro de los jugadores de Canadá, y pensaba ¿qué está pasando allí? Los futbolistas me contaban que era por los fans, los jugadores, ¡el ruido! Me daba mariposas en el estómago.

El fútbol tradicional no te prepara para esto, debés vivirlo. Todo lo que escuchas es cierto: monedas, bolsas de orinas que te tiran. Antes de que jugara en España no sabía hablar español, así que no entendía lo que me decían, pero cuando aprendí y volví, empecé a escuchar los insultos, el racismo, lo que los fanáticos decían de mi madre y los jugadores sobre mi hermana.