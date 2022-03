$!Júnior Lacayo ilusionado con su regreso a la Selección Nacional: “Estoy contento después de 10 años de no ser tomado en cuenta”

Después de anotar gol en el clásico ante el Motagua y recibir una convocatoria a la Selección de Honduras, Júnior Lacayo vive un momento inolvidable en su carrera deportiva, misma que no había podido tener hace mucho tiempo.

Cerca de una década ha pasado para revivir el sueño de una concentración nacional y pese a no tener esperanzas mundialistas, el pequeño jugador del Real España se ilusiona con volver a vestir los colores de la “H”.

“Estoy contento después de 10 años de no ser tomado en cuenta, la verdad que lo estoy disfrutando, aprendiendo de cada uno de mis compañeros, el profe, es impresionante y cada día seguir aprendiendo”.

Lacayo ha tenido un gran recorrido por varios equipos del país y hasta en el extranjero, pero las puertas no se le habían vuelto a abrir y era un gran desafío en su carrera deportiva.

“Ya todos me conocen y he andado por varios equipos fuera, gloria a Dios y he venido al Real España con la confianza del profe Héctor Vargas, que sabe como juego y no duda de mi capacidad, ahora es importante venir a la Selección y demostrarlo”.