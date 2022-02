$!Linda Moncada, la madre de mellizos y responsable de los goles en la Selección Femenina de Honduras

Sus dos mellizos son su mejor motor de motivación para ponerse la H en el pecho y con sus goles liderar ese anhelo que para muchos podrá ser una utopía, pero para Linda Moncada es un sueño alcanzable: clasificar con Honduras al Mundial Femenino.

”Esas son las expectativas que tenemos, clasificar, vamos con ese objetivo en mente”, afirma Moncada, una de las delanteras de la H femenina y dueña de una peculiar historia.

Hace menos de tres años dio a luz a Claire y Antoine y después tuvo que remar contracorriente para ganarse la confianza del entrenador Juan Carlos Tenorio.

”Mis mellizos nacieron en 2019 y después vino la pandemia. Yo estuve como tres años sin jugar. Cuando se dio lo de la Selección con el profe Tenorio, decidí ir a probar. Andaba muy mal físicamente, pero agarré ritmo bien rápido”, revela la atacante de 26 años, quien es una de las 20 convocadas que este martes viajaron a República Dominicana para enfrentar mañana a Haití.

Ni el embarazo ni la pandemia, nada apagó su ilusión de seguir practicando un deporte que cultivó desde pequeña en la hermana república de Nicaragua.

“Allá viví mi infancia y mi papá siempre me llevaba a las canchas”, cuenta para luego dar un salto en el tiempo: “Cuando estaba embarazada no pasó por mi cabeza dejar el fútbol, pero sinceramente yo no esperaba volver a tener un proceso de Selección, debido a todo lo que conlleva ello en cuanto al tiempo, ya que uno deja el trabajo y la familia por andar en la Bicolor”.