Por culpa de Haaland y el bullying, portero hondureño ‘Manotas’ García se había retirado: “Fue un dolor de cabeza”

Sin embargo, el tema que le genera todavía mucha pena y tristeza a García Marín es lo que sucedió en aquel Mundial Sub 20 donde el ahora reconocido delantero Erling Haaland (Manchester City) le endosó nueve pepinos en un solo juego. “Fue un dolor de cabeza que prácticamente lo he superado, porque creéme que después del Mundial todos me decían “ahí viene Haaland” y otras cosas, y son situaciones que uno tiene que aprender a superar”.

El ‘Manotas’ García se sinceró con DIEZ y afirmó que había tomado la decisión de alejarse del fútbol por ese tema. “Todavía sufro bullying por eso. Cuando jugaba me decían ‘si Haaland te metió nueve, ahí viene Haaland’ y tomé la decisión de estar en mi casa, relajarme, estar con mi familia y este tiempo que estuve sin jugar me enseñó a que lo que la gente diga no tiene que importarme y tengo que aprender de los errores”

Mejía también fue varón al reconocer en qué había fallado en su etapa de joven, donde reveló que fue muy relajero en su vida privada. “La disciplina me faltó. Uno no puede juzgar a otras personas por esto o lo otro, uno tiene que sentar cabeza y saber en lo que está, pienso que mucho relajo he hecho en mi vida”.

“En Real España me tocó rescindir contrato, no era lo que uno quiere, pero cuando estamos jóvenes pensamos que las mejores decisiones son las que uno toma, y esa fue una mala decisión haber rescindido con el equipo”, reconoce.

José García reconoce que ese partido, que significó un momento gris en su carrera, no le cortó las alas ni le afectó en lo deportivo, pero sí aduce que las oportunidades no le llegaron y tomó una decisión que le pesó en el futuro.

“Me acuerdo en el mediotiempo cuando íbamos perdiendo 4-0, entre mis compañeros nos decíamos que le diéramos, que podíamos remontar ese marcador , pero fue al revés porque fueron ocho más. El profe Tábora al final del partido me dijo que no me preocupara por nada, que él iba a dar la cara y se hacía responsable, igual mis compañeros. No quería saber nada de nadie, pero me apoyaron”, recuerda.

Asimismo, evidenció la enseñanza que le dejó el 12-0 que le endosó la Noruega de Haaland . “Me retiré del fútbol por el bullying, pero la enseñanza que me dejó es prepararme más, uno tiene que estar al tope para ir a esas competencias, creo que eso me faltó, no estaba bien preparado”.

Ahora bien, el portero hondureño no esconde lo grande que es como jugador el depredador escandinavo y hasta nos contó que le escribió vía Instagram después del Mundial. “Ya sabía quién era porque en la charla técnica nos dijeron, ya sabía a quién nos íbamos a enfrentar. Haaland es un monstruo... eso es algo que me marcó para siempre, ya está escrito”, manifiesta con una media sonrisa.

“Un representante de un amigo me escribió, yo estaba trabajando en construcción en mi pueblo. Contesté, y me contó que había una oportunidad y me mencionó a Haaland, y le dije que no quería saber nada. Al rato me volvió a escribir y me llamó y tampoco, y en la noche cuando llegué, tenía otros mensajes de él y me llamó nuevamente”, cuenta el portero.

“Me dijo que había una oportunidad de hacer un anuncio con un videojuego y me dijo ‘solo tenés que decir esto y hay dinero de por medio’. Me mencionó la cantidad, me mandó el guión y lo que tenía que estudiar y viajé a Costa Rica a hacer el video y así fue. Fue buena plata, pero ya no hay nada, ja, ja, ja”, finalizó contando entre risas.