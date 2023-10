Memo Ochoa se refiere al cruce de México ante la ‘H’: “La hostilidad es un factor que puede pesar a favor de Honduras”

Después de conocer que Honduras será su rival en los cuartos de final de la Nations League,el meta mexicano asegura que el clima y ambiente siempre complica y por ello no pueden tomarse el juego a la ligera.

“De entrada saber que cada rival es diferente, tiene su complicación por la cancha, por el clima, por su manera de jugar, nos toca Honduras y sabemos lo difícil que es jugar allá más allá de que México es el favorito”, dijo.

“Históricamente nunca es sencillo, muchos de los jóvenes no les ha tocado jugar eliminatoria en Centroamérica y lo importante es mantener un equilibrio mental, saber que el camino es este y no hacer tan grande cuando se gana, ni tan pequeño cuando se pierde, la hostilidad es un factor que puede pesar a favor de Honduras”, amplió el Memo Ochoa.

El guardameta azteca ha sido cuestionado por su avanzada edad y porque sigue jugando an El Tri, a lo que le restó importancia. “Obviamente es entendible que lo vean así por mi edad y es algo lógico, pero mientras yo me sienta bien y esté físicamente entero y el cuerpo técnico así lo crea, voy a estar ayudando a mi selección dentro o fuera, la edad es solo un número y solo me enfoco a la cancha, lo demás nunca se ha podido controlar”.