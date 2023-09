¿Recuperado de la lesión previo al Jamaica-Honduras? Michaell Chirinos responde: “Toca defender a muerte esta camisa”

Agregado a lo anterior, Michaell sufrió un golpe en el clásico de Costa Rica, pero respondió que está bien físicamente y listo para jugar en Kingtson.

- CONFERENCIA DE PRENSA -

Sus valoraciones de llegar a la Selección de Honduras

Agradecido con Dios por estar nuevamente en la Selección de Honduras después de la lesión que tuve en la Copa Oro, pero ahora estoy aquí con el profesor Reinaldo Rueda, con mis compañeros, con la Selección. Físicamente estoy bien, tuve un problema en el partido contra Alajuelense, pero ya estoy bien para iniciar el día de hoy.

¿Cómo has podido encontrar al grupo?

Es una felicidad enorme, es un ambiente muy bonito, dinámico ya que veo muchas cosas buenas para el grupo, la llegada del profesor Reinaldo Rueda le demuestra muchas cosas más a uno, es muy importante. Ahora toca defender a muerte esta camisa, lo que toque y esperemos hacerlo de la mejor manera.

¿Qué ha cambiado y cómo sientes las competencia?

Honduras siempre tiene buenos jugadores, la competencia va a ser sana y lo importante aquí es lo que uno viene a mostrar, vamos a competir de la mejor manera y sanamente.

¿Cómo ayudan a los jóvenes con jugadores como David Ruiz?

Dándole la confianza que ellos se merecen en cada entrenamiento, demostrándoles y uniéndolos al grupo, eso es lo importante. En el caso de David Ruiz ha jugado con Lionel Messi. Debemos unirnos grupalmente y que demuestren su capacidad en los partidos.

Este regreso a Honduras, ¿en qué coincide para usted?

Me gustaría estar mejor, porque hice pretemporada con Olimpia y, al final, tuve un descanso, porque estuve entre irme y quedarme, eso me afectó. La pretemporada con Olimpia no fue la adecuada. Luego, fui a Saprissa, estoy bien físicamente y me falta un poco más de ritmo de juego, pero lo vamos a tener.