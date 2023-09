Amado Guevara, analista de DIEZ, advierte: “Con el profe Rueda nadie tiene un puesto garantizado, hay que trabajar”

Y siguió: “Ya se ven otras cosas que no se miraban anteriormente, hablamos de un punto de partida y de eso se trata, ahora, sabemos que con actitud y solo las ganas tampoco nos vamos a quedar. En lo personal, estoy muy ilusionado, fue un inicio bueno individual y colectivo”.

“Con los legionarios se va a ver otra Honduras , el aporte de cada uno de ellos es muy importante por su recorrido y experiencia, la calidad le da ese plus a la Selección. Ahora, mencionar que el profe va a contar con esa selección local. Estuvieron muy bien ante Guatemala”.



Amado resaltó la buena disposición con la que han llegado los legionarios que convocó Reinaldo Rueda.

“Con solo la presencia del profe Rueda, ellos saben que es un cuerpo técnico muy serio, que tienen que llegar con esa disposición, con esa alegría, valorar cada convocatoria porque para el profe todos cuentan, me gusta que todos lleguen con la idea de pelear por un puesto, que saben que nadie tiene un puesto garantizado, y créame, por experiencia se lo digo, con el profe así es, nadie tiene un puesto garantizado, ahí hay que ir a trabajar, no solo cuando llegan a la Selección, hay que trabajar en sus equipos para ganarse ese llamado a la Selección”, explicó.

En cuanto a la presencia de Maynor Figueroa y David Suazo en la Bicolor, el Lobo dio sus valoraciones.

“El profe sabe del recorrido y de la importancia que tienen y al verlos a ellos ahí definitivamente le da un plus, porque ellos saben cómo se vive una eliminatoria, saben manejar muchas situaciones y saben lo complejo que es una eliminatoria en Concacaf. Muchos de los jugadores crecieron admirando a David y Maynor, muchos tienen esas inquietudes de cómo llegaron ahí y al estar ahí van a compartirlas. Eso va a ayudar mucho”, afirmó.

Honduras hará su debut en la Liga de Naciones de Concacaf el viernes de visita ante Jamaica.

“Es una prueba dura, sabemos lo complejo que es la eliminatoria en Concacaf, como lo estaba mencionando, imagínense que en toda la historia no hemos podido ganar a Jamaica en su casa, eso no quiere decir que no se pueda romper eso el viernes, de eso se trata, pero el profe tiene la tarea difícil. Estos tres o cuatro días hará los ajustes necesarios para estar a la altura de ese compromiso”, subrayó.

Por último, Jenny Fernández, enviada especial de DIEZ a Estados Unidos, para seguir de cerca a la Selección de Honduras, le consultó a Amado Guevara quién cree debería ser el nuevo capitán de la “H”.

“El profe, a la hora de decidir sus capitanes valora muchos aspectos, en la Selección hay varios que pueden llenar esos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero compromiso, segundo disciplina, el profe valora mucho el tema personal, la experiencia también la toma en cuenta. Ante Guatemala fue Menjívar, que ya puede ser uno de los candidatos, pero hay varios”, concluyó.