La contundente respuesta de Osman Madrid sobre si Olimpia estaría dispuesto a ceder a Pedro Troglio a la Selección

¿Está confirmado que no hará fichajes?

¿Cuánto trabajo hay en medio de todos esos torneos que termine an con títulos para Olimpia?

No, pero ya acordamos que será por un año. Él ha tenido éxitos y esperamos que todo siga por ese mismo lugar, su liderazgo es importante.

Yo creo hay algunos jugadores interesantes, no quiero dar nombres, pero hay algunos que tienen gran capacidad y pronto les llegará su momento.

Por ahora no, pero en cualquier momento viene un club se interesa y se activan las pláticas. Siempre Olimpia está dispuesto a darle la oportunidad a los muchachos.

Ya días no jugábamos en el Nacional, jugamos la final y Olimpia estuvo muy bien acompañado. Estamos haciendo los arreglos que correspondan para seguir jugando en el estadio Chelato Uclés, pero no queremos dejar la plaza de San Pedro Sula porque es una buena plaza como usted dice y es posible que juguemos algunos partidos por la ciudad.

¿Qué le parece el mal momento de la Selección Nacional?

Hay que apoyar porque esto es así y tratar de desearle a la Selección lo mejor y esperemos que en el futuro se vengan cosas positivas porque las necesitamos todos

En el fútbol no solo es criticar, hay que también unirse para sacar adelante este barco, pero todos, deseándole lo mejor tanto al cuerpo técnico como a los jugadores.

¿Qué cambios se deberían venir?

Por ahora hay que apoyar al cuerpo técnico que están y ojalá puedan seguir ahí.

¿Olimpia cedería a Pedro Troglio si la Federación le diera la oportunidad?

Ese es un tema del presidente y no creo que no esté dispuesto, él siempre ha estado dispuesto a hacer lo mejor por la Selección, y si la llegada de Troglio puede hacer que la Bicolor tenga éxito, no tenemos la menor duda que el presidente aceptaría.