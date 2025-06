Palma a FIFA: recordó lo letal que fue ante México, lloró para Brasil 2014 y la situación real de Honduras rumbo al Mundial 2026: "no hay margen de error"

La eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 tiene el sueño latente para Luis Palma, el legionario hondureño en el que tienen muchas expectativas los aficionados.

En una entrevista para la FIFA, el Bicho se sincera en muchos detalles de su vida. Recordó la clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010 cuando tenía 9 años.

Además, de la anotación de Carlo Costly frente a Ecuador en el Mundial de Brasil 2014, su llegada a Europa y todo lo que representa ser legionario para Honduras.

Luis Palma tiene altas expectativas de lograr la clasificación al Mundial 2026 con la Selección de Honduras que juega hoy ante Islas Caimán y el martes frente a Antigua en las eliminatorias.

ENTREVISTA DE LA FIFA CON LUIS PALMA

¿Cuáles son las expectativas para unas eliminatorias?

Son unas Eliminatorias largas. Tenemos 18 partidos desde ahora hasta finales de año. En junio se juega la eliminatoria y ninguna selección es fácil. No alcanza con el nombre para clasificar. Todas han mejorado en todos los aspectos durante estos últimos años. Nos toca Islas Caimán y Antigua y Barbuda, rivales que van a ser muy complejos y tenemos que tener la mentalidad de sacar los resultados positivos. La expectativa de nosotros es ganar y ganar. No hay margen de error para nosotros: nuestra responsabilidad es estar en el Mundial. Y es lo que estaremos buscando desde ya.

¿Qué virtudes tiene esta Selección para soñar con la clasificación mundialista?

Hay varios compañeros que llevan varios procesos de eliminatorias, y no se les ha podido dar la oportunidad de poder clasificar, nosotros que somos los más nuevos en la Selección, es poner nuestro granito de arena. La Selección está junta en ese aspecto de saber que tenemos esa meta clara. Los puntos que nosotros tenemos, tanto como los jugadores en la parte física, que tenemos jugadores muy físicos, bastante técnicos. Y si juntas todo eso, te sale un equipo completo. Pero como te digo, esto es trabajo. Cada ciclo que se hace, cada vez que nos miramos en cada eliminatoria o en cada vez que hay parón de selección en fecha FIFA, tratar de estar y siempre con la mentalidad de estar todos juntos para las metas que tenemos planteadas.

¿Cuánto le aporta, como es tu caso, como puede ser el de Arriaga, el de Maldonado, tener experiencia fuera de Honduras en el fútbol europeo?

La verdad que mucho. Nosotros tratamos de implementar lo que venimos haciendo allá por Europa, poderlo transmitir acá a los compañeros de cómo se juega. Hay varios compañeros que también han estado en Europa y saben cómo es allá. Tratamos de decirle a los chicos que están acá también de cómo se juega a un ritmo de alto nivel, de la élite. Tratamos de siempre estar nosotros ahí encima de ellos, como se dice, y los jugadores tener experiencia también. Esto de la selección tiene que ser diferente, saber el orgullo de estar acá y que se tiene que sentir como un niño cumpliendo un sueño de pequeño.

¿Cuál es la principal diferencia entre el fútbol hondureño y Europa?

Bueno, yo lo noté en Grecia, porque ahí fue cuando salí directamente de Honduras a Grecia. Yo me fui para el Aris Salónica y vi el tipo de ritmo que se jugaba ahí. Y luego ya cuando me fui para Escocia, para el Celtic, pues jugar Champions fue increíble y te das cuenta del ritmo que hay tanto en Centroamérica como en Europa. La verdad que estamos muy lejos de esa élite, pero como te digo, esperando que en un futuro no estemos a tanta distancia.

¿Cómo fue tu salto de Honduras a Europa a el Aris antes de pasar por el Celtic y el Olympiakos? ¿Cómo recordás ese momento en el que te vinieron a buscar?

A principios de diciembre nosotros habíamos terminado en semifinales con mi ex-equipo, que es el Club Deportivo y Social Vida. La persona que me llevó, mi representante, me dijo que había una posibilidad de salir al extranjero, al Aris Salónica. Que no era nada concreto, pero que había una gran posibilidad y que estuviera pendiente por si salía, que tenía que viajar en 10 días, que tenía que estar preparado. Entonces llegó diciembre, pasé diciembre con mi familia, luego ya a principios de enero ya me confirma que hay un hecho, que hay un contrato cerrado por cuatro años para irme al Aris. Como te digo, rotundamente mi vida cambió, le conté a mi papá, a toda mi familia. Muy contentos ellos de esta oportunidad y saber que podía dar ese salto de ir a buscar mis sueños, que fue siempre lo que yo quise.

¿Te imaginaste en algún momento, cuando arrancaste a jugar al fútbol, que existía esa posibilidad? Y recién me hablabas también de los sueños que se cumplen y de vivirlo como si fuesen chicos jugando para la selección ¿Cuando arrancaste, con toda tu historia, imaginaste en algún momento que llegarías a cumplir estos dos objetivos?

No te voy a mentir, uno como chico siempre quiere jugar para ser feliz, por diversión. Hubo un momento en que yo pude ver el fútbol como un trabajo, pero si tú me preguntas si yo me vi algún día jugando la Champions, yo te puedo decir que sí. Porque un día estaba viendo un partido del Celtic, que estaba jugando Emilio Izaguirre en ese entonces. Yo estaba en la casa con mis papás y le dije a mi mamá, algún día yo voy a estar ahí. Como la vida, diez años después, ocho años después, yo ya estaba jugando para el Celtic y debutando en la Champions y anotando un gol. El sueño de niño que siempre tuve lo pude cumplir.

Llevándote a otro sueño, que imagino que tendrán, el de jugar un Mundial ¿Qué recuerdos tenés de las últimas participaciones mundialistas de Honduras?

Pues sí, es el sueño que todavía queda, está pendiente de jugar un Mundial, de hacer un buen papel con la selección. Sabemos lo que significa para el país que la Selección esté en un Mundial. Ese es un sueño que no solo yo, sino que miles y millones de hondureños tienen también las ganas de que estemos ahí. Es un sueño que siempre estaba ahí y espero que se cumpla. En el 2010 peleamos la clasificación con El Salvador y en el otro entonces estaba Costa Rica-Estados Unidos y toda mi familia estábamos viendo el partido. Yo tenía 10 años, en 2009, 9 años creo. Tenía 9 años y estaba con mi familia. Cuando cae el gol de Carlos Pavón y cae luego el gol en Costa Rica y se clasifica, fue una alegría muy inmensa. Y lloré en el gol que Carlo Costly también hizo en el Mundial 2014, que fue significativo para la selección, para el país. Y bueno, ahora que nosotros con los compañeros somos parte de esa selección que puede estar en un Mundial, ¿por qué no darle una alegría otra vez al país que es lo que tanto se merece?

¿Y qué significaría para Honduras volver a un Mundial?

Ponernos en el ranking de saber que en Honduras hay buenos prospectos, hay buenos jugadores que pueden llegar a Europa, pueden llegar a sobresalir en equipos grandes de Europa, que hay mucho talento. Y ese es un trampolín para todos nosotros, que de ser un país de producir jugadores, porque si tú vienes años atrás, muchos jugadores jugaban en Inglaterra, en Europa, y que ahora mismo no se ha podido dar el salto. Pero como te digo, tanto en lo personal, el sueño es para darle la alegría a todo un país, y que los compañeros que tienen la posibilidad o que tienen el sueño de dar el salto, que el Mundial sea un trampolín para ellos.

¿Qué representa tu travesía en Europa para los futbolistas de tu país?

Pues, como te digo, motivarlos, motivarlos, dar a conocer que en Honduras hay buenos talentos, hay buenos jugadores, que así como yo estoy, pongámosle con mucha humildad, poniendo el nombre de Honduras en Europa, no solo yo, sino todos los que juegan en Europa, ¿sabes? Que puedan llegar, que puedan llegar más jugadores hondureños a Europa, porque es lo que necesitamos ahora mismo, que se abran las puertas para todos ellos, todos los que puedan dar el salto. Y bueno, como te digo, ya con más jugadores de Honduras en Europa, ya la selección sería una selección más completa, una selección que pudiera darle gran pelea a otras selecciones.

Quisiera que me hables un poco de que han tenido la oportunidad de ganarle a México, han sido competitivos frente a Estados Unidos también. Esos triunfos y esos buenos rendimientos, ¿qué demuestran del fútbol hondureño?

Lo mismo, la garra, la garra que a nosotros nos caracteriza, la garra catracha de ser fuertes, de saber que no le tenemos miedo a ninguna selección. Aquí en Honduras les pudimos ganar a México, fue un triunfo bastante contundente para nosotros, que nos dimos cuenta que en el campo somos solo 11 contra 11. Lastimosamente en el segundo partido perdimos, pero intentamos jugar y ya sea con todo el estadio, los metros de altura, eso es diferente, pero nos damos cuenta que no estamos tan lejos de la realidad de un alto nivel. Entonces, esperemos que la selección y nosotros podamos seguir creciendo para poder hacernos una selección más fuerte y darle más pelea a lo que son las selecciones tanto centroamericanas como otras selecciones en un futuro que se puedan enfrentar.

¿Qué les aportó la conducción técnica de Reinaldo Rueda?

Mucha experiencia. El Profe ha estado en muchos equipos, muchas selecciones y nos permite que lo primordial es estar en el Mundial, pero hay que llegar al Mundial jugando bien, jugando como nosotros nos caracterizaba anteriormente. Entonces, que sintamos ese amor por la camiseta, que sintamos ese orgullo de estar en la selección, que son muchos los que quieren, pero pocos los que están y que somos privilegiados. Entonces, el Profe trata de inculcarnos mucho eso de ser respetuoso ante el país, ante la selección y la experiencia él nos notaba tanto en entreno como en los partidos adversos.