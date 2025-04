Pavón está preocupado por los referentes de Honduras, el reto de Copa Oro y señala a la Selección que ya tiene su boleto al Mundial 2026

El goleador histórico de la Selección de Honduras, Carlos Pavón, criticó duramente el pobre trabajo que se hace a nivel de fútbol base. Reveló la razón por la que ya no se exportan jugadores a ligas de alto nivel y lanzó una advertencia a la Bicolor, que, si no se ponen las pilas, van a ver por TV el Mundial del 2026.

Pavón se mostró preocupado al ver el bajo nivel de los referentes de la Selección de Honduras, comenzando por los capitanes que no están teniendo ese fogueo y eso se nota cuando se ponen la camisa del equipo nacional.

"Imagínate que Romell Quioto ahora es figura de la Selección Nacional y está jugando en la Segunda división de Arabia Saudita, son las figuras y dependemos de ellos y Choco Lozano que está en México con el Santos de Torreón, son pocas las figuras. El profesor Rueda tiene que juntar una base de Liga Nacional para competir", reveló.

La Sombra Voladora, como le apodó el relator mexicano Enrique El Perro Bermúdez, desnudó el bajo nivel de la Liga Nacional, explicó que Olimpia ha ganado esa enorme cantidad de títulos porque no tiene rivales que le compitan y es el club que más jugadores aportan a la Selección Nacional.

"Hoy la facilidad para emigrar es fácil. Los mercados están abiertos ¿Por qué no salen? Desgraciadamente es por la calidad, nuestra liga tampoco aporta. Como te explicas de que el Olimpia tenga tantos títulos seguidos... es porque no tiene competencia y eso perjudica tanto al jugador, al técnico como a la Selección porque esos jugadores son la base y esos futbolistas no tienen la experiencia a nivel internacional y cuando les toca jugar en selección, otros estadios y con presión se nota la diferencia", remató.

Pavón dejó claro que Rueda debe soltar amarres y mostrar el verdadero trabajo en la Bicolor haciendo una buena Copa Oro. “Estamos preocupados con la Selección. La Copa Oro es la previa de las eliminatorias y de allí se puede tomar una idea de lo que puedes tener y decir: confío en esta Selección, pero no hay y está la duda, entonces, ahora la moneda está en el aire".

Sobre los pobres resultados obtenidos en este proceso de Rueda, Pavón revela la verdadera razón. "Los resultados son los que te dan tranquilidad, el andar de una Selección es lo que te motiva para pensar que uno como aficionado piensa que vamos a ir al Mundial. Ya cuando vemos los altibajos de la Selección de Honduras y el profesor Rueda convocando un plantel nacional y con los pocos del extranjero te das cuenta de que se nos ha complicado muchísimo”.