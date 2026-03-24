Reinaldo Rueda reaparece y señala por qué Honduras quedó fuera del Mundial 2026; sorprende: "Soy muy mal perdedor"

Sobre el fracaso deportivo con la Bicolor, el director técnico fue directo al expresar el impacto personal que le dejó la dolorosa eliminación: “Definitivamente, soy muy mal perdedor”, comenzó diciendo el técnico cafetero en declaraciones a WinSports .

El entrenador colombiano Reinaldo Rueda rompió el silencio luego de su salida de la Selección de Honduras tras no lograr la clasificación al Mundial 2026 y compartió sus sensaciones en torno al proceso y el duro desenlace que vivió en la Eliminatoria de Concacaf.

"Me duele mucho, y más por todo lo que significa Honduras para mí, todo lo que vivimos hace 18 años en Honduras, por la ilusión que teníamos, por la forma como íbamos llevando esa clasificatoria, que prácticamente por un gol no fuimos directo al Mundial y por un punto y por un gol no fuimos al repechaje siquiera", continuó diciendo.

El técnico también dejó claro que no contempla retirarse y que su recuperación pasa por mantenerse activo en el fútbol, detallando el golpe emocional que significó la eliminación: “Un golpe psicológico muy fuerte y sanándonos, sanándonos. Es difícil sanarse. Es muy difícil sanarse. La única forma de sanarse es estando otra vez en la cancha", expresó.

Reinaldo Rueda expresó su deseo de regresar a los banquillos luego de la eliminación con Honduras: "La única forma de que el fútbol solamente se sane con fútbol es volver a entrenar, es volver a dirigir, es volver a sentir, a volver a ganar. Entre más se acerca el mundial, es más el sentimiento de nostalgia, de cómo esa piedra que le da uno, de saber que pudo haber sido y no fue, de todo el buen trabajo que hicimos, con un cuerpo técnico excelente, que el profesor Alexis Mendoza, Giovanni Hernández, el profesor Juan Carlos Quintero, el profesor Pablo Román, el doctor Caicedo, todos los que estuvimos al frente, esa responsabilidad".