Rigo Rivas lo cuenta: La diferencia entre Italia-Turquía y habla de Rueda: “Tenemos para jugarle a México y Estados Unidos”

“El Bambino” fue titular con La H ante Cuba en el estadio Félix Sánchez de República Dominicana , pero no pudo endosar un tanto en el arco de Rayko Arozarena.

Antes de partir, el hondureño Rivas atendió los micrófonos de DIEZ y manifestó el cambio que ha tenido ahora con los colores de Hatayspor de Turquía. Habló de Reinaldo Rueda y sobre el rival que prefiere en cuartos de final de Copa América.

CHARLA CON DIEZ

¿Qué te ha parecido la clasificación de Honduras a los cuartos de final de la Nations League?

Lo importante era pasar el turno, lo logramos, jugamos bien anoche, estamos contentos y con la mirada en Estados Unidos para la próxima fecha.

¿Estados Unidos o México, a quién escogerías?

Los dos son duros, vamos a tener que sacar nuestra mejor versión si queremos clasificar a la Copa América.

LEA TAMBIÉN: Se vienen partidos muy exigentes a final de año: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Honduras?

¿Es un sueño personal la Copa América?

Es el sueño de todos clasificar a la Copa América. México o Estados Unidos, los dos son fuertes y vamos a tener que sacar nuestra mejor versión para clasificar.

¿Físicamente estamos a la altura para pelear de tú a tú para pelear con estas selecciones?

Pienso que sí. Tenemos para jugarle a México y Estados Unidos, prepararnos de la mejor forma en este mes y llegar de la mejor manera.

¿Cuánto le ha cambiado la llegada del profesor Reinaldo Rueda?

El profesor tiene sus ideas y estamos tratando de llevarla poco a poco, porque tuvimos una semana juntos, pero en una semana no vamos a hacer todo, pero poco a poco haremos lo que quiere el profesor.

Cambiaste de Italia a Turquía, ¿cuáles son las diferencias como el cambio o adaptación?

Muy bien. Gracias a Dios, llegué al equipo, me encuentro bien, me he adaptado bien, estoy jugando y estamos ahí.