Scaloni, técnico de Argentina, habló de Honduras: ¿Le preocupa el juego brusco? “Es una selección con tradición”

En la previa del partido de este viernes entre Argentina y Honduras en Miami, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y analizó al rival de turno.

El entrenador de Argentina mostró mucho respeto hacia la Bicolor que dirige Diego Vázquez.

“¿Qué espero de Honduras? El máximo respeto primero porque es una buena selección, que ha estado en mundiales y bueno en el que se va a jugar ahora no estará, es una selección con tradición y que siempre ha tenido buenos futbolistas y que los tiene. Nosotros respetamos a Honduras y salimos a jugar el partido pensando en hacer lo mejor, no tengan la menor duda de que no menospreciamos a nadie”, expresó Scaloni.

Asimismo, al DT de la Albiceleste le consultaron si el amistoso ante Honduras se debe a que estaban buscando un rival que tenga alguna similitud a México, a quien enfrentarán en el Mundial de Qatar 2022.

“Honduras es una buena selección, realmente no es que buscamos jugar con Honduras porque se asimila a México, sino porque surgió como rival y realmente interesó, en este caso creo que es importante, por más que sea de la misma confederación no tiene que jugar de la misma manera”, explicó.