Selección Femenina de Honduras ultima detalles para el Premundial: rivales, fechas y formato de clasificación de Sub-17

Con la ilusión de luchar por una histórica clasificación a una <b>Copa del Mundo, la Selección Nacional de Honduras Femenina Sub-17</b> afina los últimos detalles antes de viajar a <b>Aruba </b>para disputar el <b>Premundial de Concacaf.</b>Bajo las órdenes del colombiano <b>Mario Abadía</b>, las seleccionadas hondureñas trabajan arduamente en un microciclo previo al arranque del torneo el 24 de enero en la paradisíaca isla caribeña, en donde la H femenil tendrá como rivales a la anfitriona<b> Aruba, Jamaica, Guyana y San Vicente y las Granadinas.</b>Para esta serie de trabajos en Siguatepeque, el cafetero convocó a un grupo de 21 jugadoras, quienes se concentrarán del 19 al 22 de enero en la Casa de la H, contando con la presencia de 14 jugadoras del plano local y seis legionarias.