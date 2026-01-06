El FC Dallas de la MLS vuelve a confiar en el talento hondureño: El atacante de 18 años que firmó por dos temporadas

Fue el equipo texano que anunció que adiquirió los derechos de este jugador que llega después de participar en la MLS Next Pro. Contreras tendrá un acuerdo “híbrido” y probablemente se mantendrá “off-roster” y jugará la mayor parte de 2026 con North Texas SC.

El FC Dallas se ha asegurado los servicios del joven atacante hondureño Jaidyn Contreras , de 18 años de edad, con un acuerdo de dos temporadas que comprenden del 2026 y 2027, pero con la opción de renovación en 2028 y 2029.

El chico que también posee la nacionalidad mexicana nació el 26 de septiembre del 2007 y es originario de Houston, en donde se unió a la Academia del Dynamo. Contreras apareció en 26 juegos para North Texas SC en 2025 (y 1 en 2024), haciendo 2 goles y reoartien 2 asistencias.

Este no es un nombre nuevo para el entorno hondureño ya que en su momento el extremo izquierdo fue convocado a la Sub-19 de Honduras, jugó cuatro partidos completos y marcó un gol ante Cuba, dejando buenos destellos de su futbol.

"El jugador hondureño Jaidyn Contreras continuará su carrera en el FC Dallas, dando un paso importante en su crecimiento como profesional y representando a nuestro país en el fútbol internacional", informó posteriormente la Federación de Fútbol de Honduras.