El FC Dallas de la MLS vuelve a confiar en el talento hondureño: El atacante de 18 años que firmó por dos temporadas

El chico que también posee la nacionalidad mexicana nació el 26 de septiembre del 2007 y es originario de Houston, en donde se unió a la Academia del Dynamo. Contreras apareció en 26 juegos para North Texas SC en 2025 (y 1 en 2024), haciendo 2 goles y reoartien 2 asistencias.Este no es un nombre nuevo para el entorno hondureño ya que en su momento el extremo izquierdo fue convocado a la Sub-19 de Honduras, jugó cuatro partidos completos y marcó un gol ante Cuba, dejando buenos destellos de su futbol."El jugador hondureño Jaidyn Contreras continuará su carrera en el FC Dallas, dando un paso importante en su crecimiento como profesional y representando a nuestro país en el fútbol internacional", informó posteriormente la Federación de Fútbol de Honduras.