La Copa del Mundo llega a Honduras: El día del 2026 que el trofeo del Mundial visitará tierras catrachas

Aunque no pudo clasificar al <b>Mundial 2026</b> y <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion" target="_blank">no se podrá ver a la selección</a></b> en la competición, la afición de <b>Honduras </b>para sorpresa de todos se podrá dar el lujo de poder tener de cerca el prestigioso trofeo de la <b>Copa del Mundo,</b> galardón que se le dará a la escuadra que se consagre campeona del evento futbolístico.La <b>FIFA </b>y uno de los fuertes patrocinadores que apoya a la organización que rige al fútbol, anunció que la <b>Copa del Mundo</b> estará en el territorio hondureño, concretamente en la ciudad de San Pedro Sula, ya que Honduras aparece como uno de los países elegidos para recibir al símbolo más importante del fútbol mundial.