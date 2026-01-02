Honduras sumaría un nuevo legionario y tendrá presencia en el campeonato uruguayo de fútbol

Esta movida representaría la primera experiencia internacional para Mencía, quien ha destacado en las fuerzas básicas de la máquina que lo llevó a debutar en la profesional y la selección juvenil de Honduras.​

Darlin Mencía , el lateral zurdo hondureño de 22 años oriundo de San Antonio, Sulaco, Yoro, está a punto de convertirse en el nuevo legionario hondureño . El jugador podría sumarse al Montevideo Wanderers de la Primera División de Uruguay. Periodistas uruguayos afirman que el jugador llegará cedido por el Real España en los próximos días, tras cruzar los papeles correspondientes.

El anuncio surge en un momento clave para el Real España, que pierde un recambio sólido para Franklin Flores en la banda izquierda, especialmente tras la salida de Wesly Decas. Mencía acumula 47 partidos en la Liga Nacional con la Máquina, donde anotó dos goles en total, demostrando versatilidad como lateral puro o central zurdo. Su rendimiento en 49 encuentros lo posiciona como una promesa con bagaje profesional desde su debut en 2022.​

La recomendación clave vino de Fabián Coito, exseleccionador de Honduras y actual coordinador de las fuerzas básicas del Wanderers, quien conoce bien el potencial del joven defensor. Coito habría impulsado esta cesión para potenciar el desarrollo de Mencía en un fútbol más competitivo. Esta conexión fortalece los lazos entre el Bohemio y el talento hondureño.​

Internacionalmente, Mencía destacó con la Sub-20 de Honduras en el Mundial de Argentina 2023, donde fue oficializado como parte de la delegación que enfrentó a Gambia, Corea del Sur y Francia. Aunque los catrachos no avanzaron, su participación fue destacada. Ahora, a sus 22 años, buscará consolidarse en Uruguay tras un paso intermitente como titular en el Real España.​

Montevideo Wanderers, fundado el 15 de agosto de 1902, es uno de los clubes más tradicionales de Uruguay y milita en la Primera División, disputando sus partidos en el Estadio Alfredo Víctor Viera con capacidad para 15.000 espectadores. Conocido como el Bohemio, presume tres títulos amateurs (1906, 1909, 1931) y vicecampeonatos profesionales en 1980, 1985, 2013-14 y 2016.