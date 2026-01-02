Honduras sumaría un nuevo legionario y tendrá presencia en el campeonato uruguayo de fútbol

En la temporada 2025 de la Primera División uruguaya, Wanderers ocupó la 16ª posición con 7 puntos en 15 partidos (1 victoria, 4 empates, 10 derrotas), promediando 0.86 puntos por juego y anotando 32 goles en competiciones. Esta cesión por el <b>Real España </b>abre puertas para más hondureños en Sudamérica, elevando el perfil de <b>Darlin Mencía </b>como el primer sulacoense en dar el salto a Uruguay. El Bohemio, con ídolos como <b>Enzo Francescoli</b> y Sergio Blanco, ofrece un trampolín ideal para su proyección.