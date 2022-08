Con selecciones mundialistas: Los amistosos confirmados que la Selección de Honduras jugará en el resto del 2022

La Selección de Honduras no jugará el Mundial, pero tendrá amistosos importantes de cara a la Copa del Mundo de Qatar que se jugará de noviembre a diciembre del presente año.

Ya en la fecha de octubre, casi cerca del inicio del Mundial de Qatar 2022, Honduras chocará contra Arabia Saudita, eso el 30 de octubre y con sede por confirmar. Se ha dicho que el juego sería en suelo europeo pero no hay confirmación de ello.

La AFA primeramente había buscado jugar el partido contra Costa Rica pero no fructificaron las negociaciones con la Fedefutbol y por eso la selección de de la estrella Messi tocó a la puerta de Fenafuth y no dudaron.

Aún Fenafuth puede gestionar y cerrar un par de amistosos más antes que finalice el año, más que todo en octubre y principios de noviembre, todo antes de la Copa del Mundo que comenzará a desarrollarse el 20 de noviembre y culminará el 18 de diciembre.

- AMISTOSOS DE HONDURAS EN 2022 -

23 de septiembre, vs Argentina (Miami, USA)

27 de septiembre, vs Guatemala (Houston, USA)

30 de octubre, vs Arabia Saudita (Sede por confirmar)