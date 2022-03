Fenafuth se duerme y El Salvador convoca tres jugadores de sangre hondureña que son reservistas de clubes en MLS

En la Federación Nacional de Fútbol de Honduras están parados y sin ánimos de nada. Es lo que se percibe. Mientras otras selecciones convocan Sub-20 pensando en el campeonato de la categoría, otras, como la “H” siguen estacionadas.

VER MÁS: Honduras será sede del premundial Sub-20 que clasifica a la Copa del Mundo del 2023 y los Juegos Olímpicos de 2024

Y ese es el caso de una Honduras que todavía no despierta y no hay algún plan diagramado para encarar el Campeonato Sub-20 de Concacaf que definirá la clasificación al Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos de París 2024; si lo hay, no lo han dado a conocer.

Eso ha hecho que selecciones se adelanten y “roben” jóvenes figuras de sangre hondureña que pertenecen a clubes de la MLS como recientemente lo hizo El Salvador.

Gerson Pérez, seleccionador de la Sub-20 giró una convocatoria para trabajar en un microciclo del 24 de febrero al 6 de marzo y en la cual incluyen tres futbolistas de sangre catracha que eran futuribles para la Selección de Honduras.

Pérez llamó a La Selecta a Erick Monge, un defensor central de 18 años y de buen porte que pertenece a las reservas del Houston Dynamo.