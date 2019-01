Roger Rojas rechaza hasta seis ofertas millonarias para seguir en el Alajuelense

Roger Rojas vive uno de sus mejores momentos futbolísticos y los clubes internacionales lo saben.

El hondureño se ha sentido muy cómodo en el Alajuelense de Costa Rica, donde no se ha cansado de hacer goles. Esto, ha despertado el interés de muchos clubes.

Desde Costa Rica confirman que Rojas ha rechazado ya hasta seis ofertas millonarias para salir del club de Alajuela, pero su plan es otro.

"No me dejo llevar por emociones o por impulsos, o por el dinero", dijo Rojas en una entrevista reproducida por Repretel

Fernando Ocampo, presidente del Alajuelense, confirmó dicha cantidad de ofertas que le han llegado a su mesa por el catracho.

"Lo que pasa es que siguen llegando ofertas, nos sentamos con él, hablamos y al final él toma la decisión de que mejor se queda en la Liga, pero no se sabe si mañana le va a llegar una oferta que él me venga a buscar y me diga 'presidente, esto ya es difícil que diga que no'", contó Ocampo.

El Alajuelense está en el año de su centenario y Roger Rojas al parecer quiere ser parte de ello, tal como lo hizo en su momento con el Olimpia.

"Cualquier jugador desearía estar en la Liga en estos momentos, portar la camisa de los 100 años, así que hoy me siento honrado de estar en este equipo, espero poderlo defender a muerte en cada partido", dijo un Roro que no tiene pensado irse.

Hace unos días el propio jugador reveló que una de las ofertas que le había llegado era del fútbol de China, precisamente de la segunda división.