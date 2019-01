Wesly Decas: “Me vine porque no estaba jugando y eso me afectaba”

data-show-count="true" data-lang="es" data-width="500px" data-align="right" data-size="large">Seguir a @kelvinDIEZ

Wesly Decas terminó su vinculación con el Nacional de Madeira de Portugal donde apenas jugó cuatro partidos en seis meses que estuvo, dos de liga y dos de Copa de Portugal. Dice que se vino porque no era tomado en cuenta por el entrenador.

“Estoy agradecido con Dios por haber ido a jugar a Portugal a la par de Bryan Róchez”, fueron las primeras palabras del seleccionado Sub-20 de Honduras cuando arribó a San Pedro Sula este viernes tras rescindir el contrato con el Nacional de la primera liga.

El exAcademia Pumas manifestó que se vino porque no era tomado en cuenta en los titulares y estaba parado, situación que ponía en riesgo su participación en el Mundial Sub-20 de Polonia donde es el capitán del cuadro que dirige Carlos Tábora.

“Desde que llegué, Róchez me ayudó bastante, le agradezco mucho porque es una gran persona que siempre estuvo pendiente de mí”, explica Decas quien ya busca un nuevo equipo posiblemente en el extranjero en los próximos días del mercado de piernas.

¿Qué pasó que regresas de Portugal?

Fue una rescisión de contrato, yo quería jugar el Mundial y necesitaba jugar. Me afectaba porque estaba perdiendo el ritmo de juego y todo eso.

Me imagino que querías llegar al Mundial Polonia con mucho ritmo.

Es correcto. Hay muchos jugadores que tienen retenidos allá y entonces tomé esa determinación. Ahora estaré entrenando aquí para tomar nuevamente el ritmo.

¿Hay posibilidades de qué juegues en algún equipo en Honduras?

Si hay ofertas de otros equipos, pero no de Honduras. En el extranjero. No te puedo decir que posibilidades y los países pero estamos estudiando.

¿Qué tal la experiencia en Portugal, era cómo la imaginabas?

El fútbol allá es otro nivel, desde las canchas, los entrenamientos, la gente marca la diferencia en cada entreno y partido, entonces tienes que aprender.

¿Qué lección te deja este corto paso por el Nacional de Madeira?

Que hay que dar el máximo esfuerzo, no fue por gusto que llegué.

Lo importante es que tienes la confianza del entrenador Carlos Tábora en la Sub-20…

Siempre le doy gracias que pasa pendiente de nosotros y los demás compañeros. Pueda ser que m entrene con ellos en los entrenamientos que estarán realizando.

¿No te relajaste ya estando en Portugal?

No, siempre estuve entrenando con todo, no fue culpa mía que no haya podido seguir.

¿Qué nos dices de Róchez que está goleando en Portugal?

Tiene que seguir así con esa mentalidad ganadora, de anotar tantos goles porque le van a ayudar en el futuro para su familia porque él está marcando la diferencia anotando y ayudando al Nacional.

¿Qué crees que le ha ayudado a Róchez a madurar como delantero?

Sabemos que donde ha estado ha luchado bastante, tiene mucho fútbol, tiene muchos años para seguir jugando. Tiene calidad para estar allá y la gente lo quiere mucho en Madeira.

¿Entonces, te vienes pensando en tu futuro porque allá no jugabas?

Claro, yo siempre pienso en mi futuro y la gente que siempre me está apoyando y está conmigo en las buenas y las malas, les doy las gracias.