Michaell Chirinos sobre su futuro: "Puede ser que esta semana se defina"

El delantero hondureño Michaell Chirinos vive un gran momento en su carrera y es que tras ser el mejor de la temporada de los Lobos Buap de México han salido muchos rumores de pasar a otros clubes aztecas.



El artillero catracho estuvo unos días de vacaciones con su familia en el país, pero este viernes viajó rumbo a Estados Unidos para tomar decisiones sobre su futuro.



"Puede ser que esta semana se defina o al principios de la que viene y de esa manera yo poder tomar una decisión final", dijo Michaell Chirinos.

Puedes leer: Alajuelense presentó a su nuevo cuerpo técnico comandado por Andrés Carevic



Pese a los muchos rumores que han llegado de México el atacante hondureño aseguró. "Yo estoy tranquilo, se que hice mi trabajo bien en Lobos, también se que puedo da más y es parte del trabajo que yo hago para que varios equipos se fijen en mí. Eso me ilusiona para seguir demostrando".



Michaell Chirinos no esconde que ha recibido varias ofertas para cambiar de equipo y es por eso que ha decidido hacer una pausa a sus vacaciones para tomar una decisión final.





"La gente de Lobos Buap ha sido muy buena, es la primera institución que me brinda una oportunidad para salir al extranjero. Creo finalicé bien la temporada que estuve ahí, con la confianza del profe Paco y mis compañeros. Si hay ofertas, trataremos de tomar en cuenta todos los aspectos", comentó Chirinos.



El destino del hondureño podría seguir en México. "Hasta el momento lo que me ha dicho mi representante es que solo de la liga mexicana. Me gustaría continuar, desde pequeño soñé con estar ahí, me siento muy bien y es un fútbol en el que puedo aprender más".



Los Lobos Buap han mostrado el interés de poder comprar la ficha del catracho. "No sé todavía, ellos tienen la primera opción de compra. Hay que esperar y tomar la mejor decisión que me favorezca a mí y mi familia".

Te puede interesar: Los comentarios de mexicanos y hondureños sobre la salida de Brayan Beckeles del Necaxa



Una de las cosas que ha dejado claro es seguir en el extranjero para crecer futbolísticamente. "Con el Olimpia me queda contrato y si no se da nada con un equipo en el extranjero, me tocaría cumplir con el contrato y es algo que no quiero", expresó.



Además añadió: "Olimpia es el que tiene que decidir una parte, pero ellos están claro y Osman (Madrid) sabe que no es mi prioridad quedarme en Honduras".



SOBRE LA SELECCIÓN NACIONAL



El delantero hondureño Michaell Chirinos también se tomó un poco de tiempo para expresar lo que significa estar en la lista preliminar de la Bicolor para la Copa Oro.





"Estoy más que listo, por eso fue que me fui a entrenar con la Sub-23 y no perder ritmo y de esa manera llegar muy bien a la Copa Oro", dijo Michaell Chirinos.



Y agregó: "Estar en la lista de los 40 es importante, ya el que toma la decisión es el profe. Yo estoy al cien si me toca estar entre los que va llevar oficial".



Sobre la llegada del uruguayo Fabián Coito a la Selección de Honduras aseguró. "Es el técnico ideal para la Selección, hay un ambiente diferente, se nota la mano de él. Es una persona que solo al escucharlo sabes que es de mucha confianza y eso es lo que queríamos para una selección".