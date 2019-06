Alajuelense recibe oferta irrechazable por el delantero hondureño Roger Rojas

¡Bombazo en Costa Rica! El nombre del delantero hondureño Roger Rojas ha comenzado a sonar nuevamente en el mercado costarricense por lo que podría cambiar de club de cara a las próximas temporadas.

Según manifestó este martes el presidente de los Manudos, Fernando Ocampo, han recibido una buena oferta por el delantero de 29 años.

“Nosotros estamos satisfechos con las ofertas que tiene el club”, dijo a una entrevista a La Nación.

Y agregó: “Estas ofertas a veces se complican, no son fáciles, nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlo. Yo me he comprometido con Roger que si sale una buena oferta lo vamos a apoyar, pero él también tiene que ponerse de acuerdo con el equipo que lo quiera y en las condiciones en que él iría”.

Ocampo no quiso revelar nombre alguno del club en disputa por la ficha de su jugador, sin embargo, pese a que la propuesta reúne sus peticiones, la transacción pasaría por un -sí acepto marcharme- de Roger Rojas.

“Ahí están las ofertas y aquí hay tres partes, tenemos que estar de acuerdo los del club y el otro club tiene que ponerse también de acuerdo con Roger con las condiciones”, soltó.

Desde su llegada a suelo costarricense Roger Rojas se ha ganado un lugar especial en el equipo a base de goles. En solo dos años ha marcado 36 goles, los cuales han elevado su ficha. Fuera de ello formará parte de la plantilla de Honduras que estará en la Copa Oro 2019.