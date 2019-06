Bryan Moya: “Puede ser que haya una opción de ir a otro país”

Bryan Moya llegó a Honduras para pasar unas cortas vacaciones tras quedar eliminado con el Zulia en el torneo liguero. Su equipo se quedó en semifinales y eso le ha dado la posibilidad a Moya de pasar unos días en suelo nacional.

Al llegar al aeropuerto, el exOlimpia mencionó: “Una experiencia donde aprendí mucho, vuelvo el 1 de julio para jugar la Copa Sudamericana, puede ser que haya otra opción de ir a otro país. Se me dieron las cosas a base del trabajo que estuve haciendo. Venezuela tiene un fútbol más intenso y en la cual va creciendo”.

Fue el mismo Moya quien detalló que su buena participación en suelo venezolano le ha abierto la posibilidad de ser visto por otros equipos en América del Sur, acerca de esas posibilidades mencionó:

“Tengo contrato con Zulia, me han tratado muy bien y afortunadamente las cosas me han salido, tengo posibilidades de jugar en otros equipos de Sudamérica, pero de momento no es nada concreto. La Sudamericana fue una buena vitrina y creo que habrá una oportunidad, en su momento se va a saber”.

Para concluir, Moya afirmó que seguirá trabajando para ser tomado en cuenta por la selección nacional pues es su sueño.

“Sueño con jugar en la selección nacional como todos los futbolistas, es una ilusión y espero tener la oportunidad”.