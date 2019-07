Roger Rojas sobre posibles ofertas: "No hay nada concreto, me debo a la Liga"

Roger Rojas, uno de los delanteros referentes de Liga Deportiva Alajuelense, valoró el triunfo 2-1 sobre Real España en la inauguración de al Copa Premier Centroamericana en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

La primera pregunta para el catracho fue el significado de ese gol por cómo lo trataron los aficionados españolistas en el estadio por tener pasado olimpista.

"Yo soy jugador del Alajuelense y tengo que dar el máximo en cada partido, hoy me tocó enfrentarlos, sí tiene algo especial anotar porque es aun equipo hondureño nada más", comentó.

Sobre su lesión que lo obligó a salir del terreno de juego, Roger aclaró que no es nada grave y solo fue por prevención, además dejó claro si fue por un posible fichaje al extranjero.

"Me acalambré y por eso pedí cambio porque si seguía jugando así es peligroso, pues sobre las ofertas no hay nada concreto, me debo por el momento a la Liga", concretó.

Además como uno de los jugadores con más experiencia, comentó los consejos que le brinda al juvenil hondureño Cristian Moreira.

"Me acerqué con los jóvenes, era su primer juego internacional, y pues hablé con ellos, les compartí lo que hemos aprendido, Cristian es un jugador muy técnico a pesar que se ve muy fornido, Honduras tiene un gran defensa a futuro y pues a la Liga también, tiene muchas condiciones", arguyó.

"La Selección siempre estará para nosotros, hay que trabajar en nuestros clubes y ser profesionales, eso nos dijo el profe luego de la Copa Oro que las puertas están abiertas para cualquiera", cerró.