Con Jonathan Rubio en el banquillo, Tondela logra su primer triunfo en la Liga de Portugal

Tondela, equipo donde militan los futbolistas hondureños Rubilio Castillo y Jonathan Rubio logró su primera victoria (2-3) este domingo en la Primera División de Portugal en la visita al Marítimo durante la tercera fecha del campeonato luso.

Si embargo no todo fue alegría para los legionarios catrachos, ya que ninguno tuvo acción en el encuentro y no pudieron contribuir a la causa de su club. Mientras Jonathan Rubio se quedó en el banquillo, Rubilio Castillo no fue tomado en cuenta por el entrenador para este juego.

Los goles anotados por Tondela fueron obra de Denilson Pereira de penal al 46 del primer tiempo, Joao Pedro al 66 y Richard Birkheun de penal al 90. Los auriverdes se encontraban con ventaja de 2-0 pero al 70 y 75 les empataron. Afortunadamente casi al final del choque pudieron ganar.

De esta manera, Tondela registra cuatro unidades en la tabla de posiciones y eso le ayudó a escalar hasta la octava posición del certamen, estando a la espera de lo que suceda en los demás enfrentamientos que cierran la jornada.

El próximo compromiso de Tondela, en donde podrían ver acción Jonathan Rubio y Rubilio Castillo, será el domingo 1 de septiembre cuando se mida en casa al Santa Clara a las 9:00 de la mañana, hora hondureña.